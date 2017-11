Borse europee impostate per apertura positiva,focus su risultati

PARIGI, 29 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un‘apertura positiva all‘indomani di un ritracciamento di quasi l‘1%.

Protagonisti della seduta di oggi saranno ancora una volta i risultati societari, con l‘attesa per le trimestrali di Bayer BAYG.DE, ArcelorMittal ISPA.AS e Sanofi Aventis (SASY.PA).

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese FTSE 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino allo 0,4%, tra 12 e 17 punti, per il tedesco DAX .GDAXI fino allo 0,7%, tra 29 e 36 punti in rialzo, e per il francese CAC 40 FCEc1 fino allo 0,7%, tra 16 e 23 punti in rialzo.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,96% a 902,85 punti, sulla scia dei risultati di BP (BP.L) e dei deboli dati sulla fiducia dei consumatori americani.