RPT - BORSE EUROPA - Pesanti su timori banche Usa, influenza

indici chiusura

alle 11,05 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.261,56 -2,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 797,18 -2,03 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 155,01 -3,21 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 270,55 -0,4 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 165,78 -2,62 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 28 aprile (Reuters) - Borse in forte calo stamani in Europa: riaffiorano i timori per la solidità del sistema bancario americano e si sommano alla preoccupazione per le possibili conseguenze sull‘economia della diffusione dell‘influenza suina.

A soffrire non sono tuttavia solo finanziari e, come ieri, il comparto Travel and Leisure .SXTP, condizionato dall‘attesa di una riduzione dei viaggi per paura del contagio. Ad accusare le perdite più sensibili sono i titoli legati alle materie prime .SXPP, anche se i petroliferi contengono il ribasso. Pesante anche l‘auto, zavorrata da DAIMLER ( DAIGn.DE

Intorno alle 11 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 2% circa mentre, tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI cede il 2,4%, il Cac 40 parigino .FCHI il 2,4% e il Ftse 100 londinese .FTSE l‘1,8%.

Tra i titoli in evidenza: * Le anticipazioni del Wsj sui risultati degli “stress test” condotti su Bank of America ( BAC.N C.N BNPP.PA BARC.L

* Ma non aiutano neppure le trimestrali di Deutsche Bank ( DBKGn.DE BBVA.MC

* Si replicano le vendite sulle compagnie aeree con British Airways BAY.L in calo del 4,6% e Ryanair ( RYA.I

* Sotto pressione anche il lusso: Richemont CFR.VX cede il 5,45%, Burberry ( BRBY.L LVMH.PA

* Resiste intorno alla parità il comparto farmaceutico con GlaxoSmithKline ( GSK.L