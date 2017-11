BORSE EUROPA - Indici in rialzo su dati Usa, bene banche

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.348,54 +1,52 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.187,09 +1,15 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 292,27 +2,86 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 372,75 -1,14 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 244,63 +0,25 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno esteso i guadagni negli scambi del pomeriggio, dopo l‘avvio in positivo di Wall Street e i dati del Pil Usa di agosto che hanno mostrato un‘economia statunitense in crescita al tasso annuale del 3,3% nel secondo trimestre, un ritmo più sostenuto delle attese.

La fiduacia dei mercati è stata anche stimolata dai dati relativi ai sussidi alla disoccupazione Usa, in calo nella settimana dal 23 al 29 agosto.

Hanno sostenuto i mercati anche i dati sulla disoccupazione in Germania per il mese di agosto migliori delle attese, in calo di 40.000 unità su mese in termini destagionalizzati.

Maglia rosa dei listini europei il settore bancario.SX7P, che guadagnano il 3% in controtendenza rispetto alle precedenti sedute. Tra i top gainer anche il settore assicurativo .SXIP, che avanza del 2,5%, nonostante il calo di oltre l‘8% di Swiss Life SLHN.VX dopo il profit warning lanciato a seguito di risultati per il primo semestre del 2008 lontani dalle previsioni degli analisti sulla scia di svalutazioni.

I titoli energetici .SXEP sono invece in calo, nonostante il prezzo del petrolio Clc1 abbia toccato quota 120 dollari al barile sul Nymex. Anche se i big del paniere degli energetici come BP ( BP.L RDSa.L TOTF.PA TLW.L

“C’è stato un rally in quseto settore negli ultimi giorni, con forti guadagni. Gli investitori stanno semplicemente incassando”, ha commentato Citigroup in una nota.

Alle 16,O0 l‘indice europeo FTSEurofisrt .FTEU3 guadagna l‘1,52% a 3348,54 punti.

Tra le principali piazze europee l‘indice inglese FTSE 100 .FTSE sale dell‘1,27%, il tedesco Dax .GDAXI dell‘1,23% e il francese Cac 40 .FCHI dell‘1,65%.

Tra i titoli in evidenza:

* Star del settore bancario CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA

* Bene anche CREDIT SUISSE GSGN.VX ( CS.N

* Maglia nera del settore è NATIXIS ( CNAT.PA

* Il colosso delle telecomunicazioni BT ( BT.L

* Cresce molto anche la società francese ESSILOR ( ESSI.PA

* Tra i titoli del settore retail .SXRP, in calo dello 0,61%, CARREFOUR ( CARR.PA