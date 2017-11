Borse Europa viste in calo, attesa trimestrali e indice Ifo

FRANCOFORTE, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in calo, nonostante i rialzi di Stati Uniti e Asia, con l‘attenzione degli investitori rivolta sulle trimestrali societarie - con Siemens (SIEGn.DE) e Kpn (KPN.AS) in calendario oggi - e sull‘indice Ifo tedesco.

Gli spreadbetter londinesi prevedono per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un calo tra i 21 e i 32 punti, per il tedesco DAX .GDAXI tra i 6 e i 31 punti e per il francese CAC-40 .FCHI tra i 13 e i 31 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo, con l‘indice S&P 500 .SPX a +0,6%, sulla scia dell‘acquisizione plurimiliardaria del leader farmaceutico Pfizer (PFE.N) sulla rivale americana Wyeth WYE.N.

Atteso per le 10,00 di oggi l‘indice Ifo, un barometro del clima di fiducia tra le imprese tedesche.

Gli analisti interpellati da Reuters prevedono un calo a 81,3 a gennaio dall‘82,6 di dicembre.