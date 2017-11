BORSE EUROPA - In rosso su farmaceutici e banche, pesa Lloyds

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.980,26 -2,06 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 717,52 -2,04 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 115,21 -2,69 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 258,23 -1,57 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 134,80 +2,19 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 febbraio (Reuters) - Le borse europee avanzano in rosso, con energetici e minerari sotto pressione per la debolezza dei prezzi delle materie prime e i titoli difensivi, tra cui i farmaceutici, in sofferenza sulla scia di Wall Street.

Restano al centro dell‘attenzione i titoli finanziari dopo i risultati in perdita dell‘inglese Lloyds Tsb ( LLOY.L

Intorno alle 9,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede oltre il 2%, mentre, tra i singoli listini, l‘inglese Ftse 100 .FTSE arretra dell‘1,9%, il tedesco Dax .GDAXI dell‘1,97% e il francese Cac 40 .FCHI del 2,04%.

Tra i titoli in evidenza:

* LLOYDS TSB ( LLOY.L

* Tra le altre banche inglesi ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L BARC.L

* Il titolo CITIGROUP quotato a Francoforte TRV.F ( C.N

* Tensione tra i farmaceutici .SXDP che cedono il 4,18% con NOVARTIS NOVN.VX a -6,6%, BASILEA PHARMA ( BSLN.S SASY.PA