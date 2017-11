Borse europee viste positive in apertura , proseguono rally

PARIGI, 27 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste in positivE in apertura e stamane, sulla scia dei rialzi dei listini asiatici, potrebbero proseguire il rally che dura ormai da due settimane. A sostenere i mercato soprattutto la speranza di ulteriori risultati trimestrali buoni.

Per l‘Europa i bookmaker vedono l‘Ftse 100 .FTSE in rialzo tra 30 e 53 punti (+1,2%) in avvio, il Dax .GDAXI in progresso tra 43 e 60 punti, o dell‘1,2%, e un Cac-40 .FCHI tra in crescita tra 24 e 38 punti, o l‘1,1%.

Venerdì l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha terminato con il segno meno la seduta, interrompendo una serie di nove giornate conseutive di rialzi alimentati da buoni dati trimestrali annunciati dalle società quotate.

Il Nikkei .N225 questa mattina è in progresso dell‘1,7% e il greggio CLc1 guadagna terreno scambiando vicino ai 69 dollari al barile.