BORSE EUROPA - Indici salgono leggermente, occhi a trimestrali

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.798,19 +0,36 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 975,40 +0,15 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 233,11 +0,34 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 301,42 +0,05 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 181,66 +1,29 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 27 agosto (Reuters) - Le piazze europee, dopo un avvio incerto, virano in positivo in una seduta caratterizzata dalla diffusione di molti risultati societari, tra cui spiccano quelli di Credit Agricole, in netto rialzo dopo la semetrale.

Tra i dati macro della mattinata, quelli sull‘M3 della zona euro, che la Bce ha indicato in crescita del 3% poco sotto il consensus, e i Cpi dei Laender tedeschi di Sassonia, Assia e Brandeburgo, sostanzialmente in linea con le attese.

Attesa sulla stima del Pil e il core Pce del secondo trimestre negli Usa e sulle richieste di nuovi sussidi di disoccupazione, visti a 565.000 unità nella settimana.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,12%. L‘inglese Ftse .FTSE guadagna lo 0,25%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,25 e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,33%.

Tra i titoli in evidenza:

* In lieve calo il settore auto settore auto .SAXP, BMW ( BMWG.DE VOWG.DE PSHG_p.DE PEUP.PA DAIGn.DE

* La casa farmaceutica belga UCB ( UCB.BR IMMU.O

* Balza di quasi il 5% la big francese della banda larga ILIAD ( ILD.PA

* Bene anche il gruppo MWB MWB.L che spazia dagli hotel al retail, in progresso del 4,3% dopo aver riportato dati stabili per il primo trimestre del 2009 nonostante le difficili condizioni di mercato e ha annunciato perdite inferiori alle attese.

* GDF SUEZ GSZ.PA avanza di quasi il 4% dopo la pubblicazione di dati semestrali e una revisione al rialzo del rating.

* Q-CELLS QCEG.DE cede quasi il 2% sulla scia di indiscrezioni stampa sulla rottura di un accordo con l‘americana MEMC WFR.N per la realizzazione di un impianto di pannelli solari in Germania.