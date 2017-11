BORSE EUROPA - Indici riducono perdite su Usa, rialzo energia

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.288,78 -0,29 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.169,34 -0,15 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 282,81 -0,49 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 375,19 +1,11 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 243,16 -1,11 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno ridotto le perdite negli scambi pomeridiani diventando sostanzialmente piatte dopo i dati sui beni durevoli Usa nel mese di luglio migliori delle attese e l‘avvio di Wall Street sostanzialmente stabile.

Alle 15,45 il paniere FTSEurofirts .FTEU3 è in calo dello dello 0,15% a 1.169,34 punti.

I nuovi ordini di beni manifatturieri Usa sono balzati a sorpresa dell‘1,3% nel mese di luglio su forti vendite di aeroplani civili, mentre il volume degli investimenti commerciali è aumentato in maniera inattesa.

Materie prime tra i titoli brillanti dei listini europei, in testa i petroliferi .SXEPin progresso dell‘1% sulla scia della netta ripresa del greggio.

In calo il settore farmaceutico .SXDP, contro la tendenza che da un anno vede il settore tra le star in Europa. Tra i titoli in rosso i due big britannici GlaxoSmithKline ( GSK.L AZN.L

Alle 16,00 circa le principali piazze europee vedono l‘indice inglese FTSE 100 .FTSE guadagno lo 0,51%, il tedesco Dax .GDAXI cede lo 0,57% e il francese Cac 40 .FCHI in ribasso dello 0,33%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene tutti i grandi energetici come BP ( BP.L RDSa.L CNE.L TLW.L PFC.L

* Tra i minerari spicca ANTOFAGASTA ( ANTO.L

* Sul fronte dei ribassi AIR FRANCE-KLM ( AIRF.PA