BORSE EUROPA - Partenza indecisa, pesanti assicurativi con ING

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.888,90 +0,1 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.008,46 -0,04 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 232,86 -0,72 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 317,51 +0,1 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 185,64 -0,04 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - Avvio indeciso sulle piazza azionarie del Vecchio Continente: i bancari hanno azzerato i guadagni delle prime battute per virare in territorio negativo; ma il comparto più pesante è quello degli assicurativi .SXIP con l‘olandese ING ING.AS a picco dopo l‘annuncio di una scissione e di un aumento di capitale da 7,5 miliardi di euro per rimborsare parte degli aiuti di stato. In tenuta i petroliferi nonostante il greggio perda terreno per la terza seduta consecutiva, sotto gli 80 dollari al barile CLc1.

Intorno alle 10,20 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 è poco mosso. A Londra il Ftse 100 .FTSE sale dello 0,14%, a Francoforte il Dax .GDAXI avanza dello 0,4% e a Parigi il Cac 40 dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* In grande spolvero ELECTROLUX ( ELUXb.ST

* Modestamente positivo il comparto auto .SXAP, dove RENAULT ( RENA.PA

* La debolezza di BRITISH AIRWAYS BAY.L deprime il FTSE 100: sul titolo pesa un downgrade di Deutsche Bank a “sell”; oggi, inoltre, il Financial Times scrive che la compagnia, insieme a IBERIA IBLA.MC e American Airlines AMR.N potrebbe essere costretta a rinunciare ad alcuni slot per ottenere il semaforo verde dell‘antitrust Ue ad una proposta di alleanza. I titoli delle due compagnie europee sono i peggiori del settore turistico .SXTP che si segnala fra i più deboli della regione.