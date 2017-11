BORSE EUROPA- Indici incoraggiati da WS, ma è forte clima attesa

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.897,51 +0,36 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.012,30 +0,34 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 234,02 -0,23 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 320,74 +1,12 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 186,54 +0,47 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - In mancanza di grandi dati macro e di notizie rilevanti che possano incidere sul mercato, i listini europei continuano ad avanzare tra qualche incertezza, traendo coraggio dall‘apertura positiva di Wall Street.

Molto dipenderà anche questa settimana dalle trimestrali delle grandi società: finora i risultati pubblicati sono stati positivi, ma non è bastato a far fare un salto rilevante ai tre indici principali della borsa newyorkese.

“Siamo in un clima di attesa”, commenta uno strategist di Fortis. “Stiamo aspettando i dati importanti della settimana e i risultati societari”. In particolare le attenzioni degli operatori si focalizzano sul Pil americano del terzo trimestre che potrebbe indicare la fine della recessione.

Tra i singoli comparti spiccano quello della chimica e delle materie prime, mentre sono in leggero rosso assicurativi, banche, media e trasporti.

Intorno alle 15,45 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,34% a 1.012,49 punti. A Londra il Ftse 100 .FTSE sale dello 0,45%, a Francoforte il Dax .GDAXI avanza dello 0,6% e a Parigi il Cac 40 dello 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Giornata decisamente no per l‘olandese ING ING.AS, in calo nel primo pomeriggio di quasi il 12% dopo l‘annuncio di una scissione e di un aumento di capitale da 7,5 miliardi di euro per rimborsare parte degli aiuti di stato. Il titolo pesa non soltanto sul comparto degli assicurativi .SXIP, a -1,3%, ma anche sulle banche inglesi LLOYDS ( LLOY.L RBS.L

* Sale invece di oltre l‘8% la produttrice svedese di elettrodomestici ELECTROLUX ( ELUXb.ST

* Il costruttore di camion SCANIA SCVb.ST cede circa il 2% nonostante risultati migliori delle attese e l‘ottimismo su di un‘uscita dalla crisi in arrivo per l‘Europa occidentale.

* E’ a +2,7% la produttrice tedesca di turbine a vento NORDEX NDXGk.DE, premiata per aver vinto un contratto per fornire 36 turbine alla turca Bilgin Enerji. Voci di mercato parlano anche di un piano dell‘azionista di maggioranza della società di vendere le azioni a 15,5 euro l‘una.

* Beneficano dell‘incertezza della giornata i titoli difensivi, come i farmaceutici: ROCHE ROG.VX, ASTRAZENECA ( AZN.L GSK.L