Borse Europa attese in calo in avvio, occhi su bancari

PARIGI, 26 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo in avvio, mentre crescono i timori per le prospettive del mondo bancario che finiscono per sovrastare le speranze di nuovi interventi governativi a sostegno dell‘economia.

Ieri il consigliere economico del presidente degli Stati Uniti Barack Obama non ha escluso che possano servire altri fondi per stabilizzare il sistema finanziario americano a causa dell‘impatto della crisi economica sui bilanci patrimoniali delle banche.

Nuovi motivi di preoccupazione giungono dal mondo bancario europeo, dove la francese BNP Paribas (BNPP.PA) ha preannunciato oggi una perdita nel quarto trimestre di circa 1,4 miliardi di euro.

Poco dopo le 8 i futures sull‘Eurostoxx 50 STXEc1 cedono lo 0,7%, quelli sul Dax FDXc1 l‘1% e quelli sul Cac-40 FCEc1 lo 0,6%.

Venerdì il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è sceso dello 0,29%, da inizio anno ha perso l‘8,6%.