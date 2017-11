Borse europee attese deboli, si smorza entusiasmo per piano Usa

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese deboli in avvio. Le perdite ieri di Wall Street, dopo il recente rally, hanno smorzato l‘entusiasmo degli investitori riguardo al piano Usa di acquisto di asset tossici a sostegno degli istituti bancari.

Gli spreadbetter vedono per l‘avvio della borsa di Londra una flessione di 1-5 punti, lo 0,1%, per la piazza parigina un calo di 3-12 punti, lo 0,4%, per Francoforte un meno 4-9 punti pari allo 0,2%.

Ieri l‘indice paneuropeo Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,18%.