BORSE EUROPA - Indici calano scia Usa, in rosso banche e aerei

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.299,42 -0,39 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.173,41 -0,20 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 285,00 -0,52 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 373,14 -0,46 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 242,76 +0,39 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno rallentato nel corso della seduta, muovendosi in territorio negativo sulla scia di Wall Street, dopo i forti rialzi di venerdi, mentre il greggio, i cui prezzi erano crollati la scorsa settimana, ha ricuperato un po’ di terreno.

Scarsi gli scambi sulle piazze europee anche a causa della chiusura della Borsa inglese.

La sterlina, che in mattinata aveva toccato il minimo contro il dollaro da due anni a questa parte a 1,8407, sulla scia di dati preoccupanti per lo stato di salute dell‘economia britannica è poi rimbalzata sulla notizia che il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita per L‘Europa nel 2008 all‘1,4 dall‘1,7%, secondo quanto detto a Reuters da una fonte del G20.

Lievemente in crescita i titoli tecnologici, il cui paniere europeo .SX8P avanza dello 0,18%. A guidare i rialzi la britannica ARM ARM.L che guadagna intorno al 3,5% a 107,75 pence. La società ha rassicurato gli investitori dopo dati negativi diffusi giovedi scorso.

Vira timidamente verso il segno più anche l‘indice .SXDP dei farmaceutici, trascinato dalle buone prestazioni dell‘inglese ASTRAZENECA ( AZN.L RHKG.DE

Alle 16,20 circa l‘indice europeo FTSEurofirst .FTEU3 cede lo 0,20% a 1173,51 punti. Tra le principali piazze europee l‘indice tedesco Dax .GDAXI in calo dello 0,43% e il francese Cac 40 .FCHI cede lo 0,77%.

Tra i titoli in evidenza:

* AUSTRIAN AIRLINE AUAV.VI è in crescita dell‘8,47% a 5,38 euro, dopo aver toccato quota 5,69 euro, il massimo da cinque mesi a questa parte. Domenica sera a mezzanotte è scaduta la deadline per presentare un‘offerta per la compagnia aerea. LUFTHANSA ( LHAG.DE AIRF.PA AFLT.MM THYAO.IS

* La tedesca ADIDAS ADSG.DE cede intorno all‘1,4% a 39,19 euro. La fine dei Giochi Olimpici di Pechino, di cui la società è stata sponsor ufficiale, ha distolto l‘atttenzione degli investitori dal titolo. Adidas è in calo di oltre il 10% dai livelli raggiunti due settinane fa, all‘inizio dei Giochi.