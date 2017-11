Borse europee viste contrastate in avvio

LONDRA, 25 settembre (Reuters) - E’ previsto un avvio contrastato per le borse europee, con focus ancora sui titoli finanziari in attesa del via libera del Congresso al piano di salvataggio presentato dal Tesoro Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra in rialzo di 8-16 punti, che il DAX .GDAXI ceda in avvio tra 6 e 9 punti e che il CAC-40 .FCHI apra tra un calo di 1,5 punti e un rialzo di 8.

La chiusura fiacca di Wall Street e le perdite della borsa giapponese potrebbero mettere un po’ di pressione sui mercati azionari europei.

Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,63%.