BORSE EUROPA - Indici tonici, bene tech e auto, fiacche banche

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.150,73 +1,1 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 744,85 +0,54 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 127,77 -0,21 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 264,00 +0,8 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 147,79 +1,1 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee proseguono toniche, anche alla luce dei dati economici americani (vendite di nuove case e ordini per beni durevoli) e del buon andamento di Wall Street.

Alle 15,40 l‘Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dell‘1% circa vicino ai massimi di giornata, mentre Londra .FTSE avanza dello 0,4%, Parigi .FCHI dell‘1,4% e Francoforte .GDAXI dell‘1,5%.

Oltreoceano il Dow Jones .DJI guadagna il 2,5% e il Nasdaq .IXIC il 2,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Azzerano le perdite le banche, ma il settore è tra i più fiacchi d‘Europa. In particolare cede il 2% HSBC HSBC.L, che definisce “estremamente difficile” il contesto in cui si trova ad operare e annuncia che in Inghilterra taglierà 1.200 posti di lavoro.

* Bene i tecnologici e in particolare STMICRO ( STM.PA

* In un brillante comparto auto .SXAP si distingue VOLKSWAGEN ( VOWG.DE

* Ancora calo del 4% per SIEMENS ( SIEGn.DE

* Balzo del 5% per la spagnola INDITEX ( ITX.MC