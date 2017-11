Borse Europa viste aprire in calo su scia chiusura mista WS, Fed

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un‘apertura in calo, sulla scia della chiusura contrastata di Wall Street.

Ieri sera, al termine dei due giorni di riunione di politica monetaria, la Federal Reserve non ha dato al mercato nuovi spunti su cui riflettere. I tassi sono stati mantenuti invariati, come largamente atteso, e la banca centrale ha ribadito le preoccupazioni sulle prospettive economiche del paese.

I bookmaker si aspettano per il Ftse 100 .FTSE un‘apertura in calo fino allo 0,4%, tra 3 e 15 punti, per il Dax .GDAXI fino allo 0,7%, tra 2 e 34 punti, e per il francese Cac-40 .FCHI fino allo 0,6%, da 0 a 18 punti in ribasso.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo del 2,39% a 853,56 punti sul balzo dei finanziari dopo la maggiore iniezione di liquidità mai messa in atto dalla Banca centrale europea.