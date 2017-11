BORSE EUROPA- In rialzo su scia WS, banche balzano dopo Bernanke

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.007,37 +1,51 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 728,07 +1,21 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 111,47 +3,83 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 262,50 +1,06 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 139,22 +2,33 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 25 febbraio (Reuters) - Sulle tracce del rally della notte di Wall Street, le borse europee balzano in apertura dell‘1,5% all‘indomani dell‘intervento considerato rassicurante del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke.

Sono infatti le banche, sulle quali ieri si erano addensate le nubi più fosche, a registrare il maggiore recupero, sollevate nel sapere che nessuna nazionalizzazione è all‘orizzonte per le colleghe americane.

In forte ripresa i titoli immobiliari, gli assicurativi e i tecnologici, mentre anche i minerari tirano un sospiro di sollievo dopo le pesanti perdite di ieri.

Intorno alle 9,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna oltre l‘1% dopo aver perso ieri l‘1,37%, mentre, tra i singoli listini, l‘inglese Ftse 100 .FTSE sale dell0 0,86%, il tedesco Dax .GDAXI dell‘1,31% e il francese Cac 40 .FCHI dell‘1,45%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L LLOY.L

* Sul fronte svizzero CREDIT SUISSE CSGN.VX sale del 5,5% e UBS UBSN.VX del 7,4%, dopo le dichiarazioni di Bernanke, mentre il gruppo farmaceutico NOVARTIS NOVN.VX cede oltre il 2% dopo aver ammesso che i risultati del primo trimestre subiranno l‘impatto dei cambi sfavorevoli delle valute.

* Il produttore tedesco di cosmetici HENKEL ( HNKG_p.DE

* Sempre a Francoforte la società mercato tedesca Deutsche Börse ( DB1Gn.DE

* A Parigi il Fondo strategico di investimento (Fsi) ha annunciato stamane l‘ingresso nel capitale della società di equipaggiamento auto VALEO ( VLOF.PA

* Il gruppo chimico RHODIA RHA.PA ha aperto in rialzo di oltre il 12% nonostante l‘annuncio di una perdita netta nel quarto trimestre del 2008 da 28 milioni di euro e la decisione di sopprimere il dividendo. La società ha tuttavia presentato nuove misure di riduzione dei costi.

* Il gruppo alberghiero francese Accor ( ACCP.PA

* Il cioccolato non sente crisi neanche in tempi di difficoltà economica, sembrano dire i risultati del gigante londinese della pasticceria Cadbury CBRY.L, con utili in rialzo del 30% nel 2008 in linea con le attese degli analisti. Il titolo sale del 3%.