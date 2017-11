BORSE EUROPA - Deboli e sottili senza Londra e Usa, giù Porsche

indici chiusura

alle 15,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.425,63 -0,32 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 855,03 -0,11 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 179,71 -0,33 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 289,29 -0,48 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 168,75 +0,42 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 maggio (Reuters) - Le borse europee sono leggermente negative nel primo pomeriggio in una seduta dagli scambi sottili per la chiusura per festività dei mercati britannici e statunitensi.

Intorno alle 15,20 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,1%. Sulle singole piazze nazionali Parigi .FCHI arretra dello 0,25% e Francoforte .GDAXI dello 0,6%.

“I mercati nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono chiusi e manca la spinta per un movimento più forte”, commenta Heinz-Gerd Sonnenschein di Postbank. “Almeno in Germania abbiamo le notizie di Porsche e Arcandor che influenzano la borsa. Neanche l‘indice Ifo ha portato quello che alcuni investitori forse speravano”.

La lettura più debole delle attese dell‘Ifo di maggio - a 84,2 contro aspettative per 85 - suggerisce che le imprese del paese continuano a faticare.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore più pesante è quello degli automobilistici (-1,3%) guidati da PORSCHE ( PSHG_p.DE VOWG.DE

* La tedesca ARCANDOR ( AROG.DE

* La francese SAINT-GOBAIN ( SGOB.PA

* Sul fronte opposto, CLUB MEDITERRANEE CMIP.PA balza di oltre il 10%% sulla scia di una promozione a “outperform” da “neutral” da parte di Exane BNP Paribas, che cita minori preoccupazioni sul debito, un miglioramento delle prenotazioni estive e cessioni di asset.