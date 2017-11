BORSE EUROPA - Indici incerti su minerari e indebolimento banche

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.118,80 -0,10 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 737,44 +0,22 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 128,15 -1,23 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 259,00 -1,14 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 145,66 +1,01 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 marzo (Reuters) - Dopo un giro sull‘ottovolante, l‘apertura negativa di Wall Street indebolisce le borse europee che scivolano in rosso.

A pesare sui listini sono specialmente i minerari .SXPP, con l‘indice in calo di oltre il 3,5%, mentre sulle banche incidono le preoccupazioni per un rallentamento della crescita asiatica dopo il calo del 58% degli utili del quarto trimestre di Bank of China ( 3988.HK

“Il piano Geithner è certamente un passo nella direzione giusta, ma non è un miracolo. Bisogna vedere se funzionerà davvero”, commenta Philippe Gijsels, strategist di Fortis a Bruxelles, cercando di spiegare il motivo del raffreddamento dell‘entusiasmo sui mercati all‘indomani di un forte rialzo.

Intorno alle 15,30 l‘indice paneuropeo FtseEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,22% mentre, tra i singoli listini Londra .FTSE segna un -1,46%, Parigi .FCHI -0,37% e Francoforte .GDAXI -0,04%.

Tra i titoli in evidenza:

* Avanzano contrastate le banche dopo aver portato ieri a casa forti guadagni: ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L BARC.L

* CREDIT SUISSE CSGN.VX perde l‘1,4%. L‘istituto chiederà all‘assemblea degli azionisti la delega per aumentare, se necessario, il proprio capitale.

* Sono i risultati negativi di Bank of China a pesare sull‘istituto inglese HSBC ( HSBA.L

Il gruppo tedesco METRO MEOG.DE, numero quattro mondiale della distribuzione, perde il 2,18% dopo aver ammesso che la crescita delle vendite quest‘anno sarà inferiore di quanto inizialmente previsto.

* Balza invece del 9% ALCATEL-LUCENT ALUA.PA dopo essere stato scelto da China Unicom per dei lavori di telefonia mobile di terza generazione in 14 province cinesi.

* DEUTSCHE BANK ( DBKGn.DE

* E’ ancora in perdita di oltre il 42% DAWSON HOLDINGS DWN.L dopo aver comunicato che i maggiori clienti non rinnoveranno i contratti. Per la società media si tratta di una perdita annua di ricavi per 139 milioni di sterline.