BORSE EUROPA - Indici in rialzo, giù Volvo, atteso Ifo tedesco

indici chiusura

alle 9,25 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.273,74 +0,63 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 795,04 +0,39 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 158,05 +1,24 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 263,94 +0,98 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 171,53 -0,80 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 aprile (Reuters) - Hanno aperto gli scambi in positivo le borse europee, all‘indomani di una seduta negativa.

Se ieri Wall Street ha chiuso in rialzo sui risultati sopra le attese di alcune banche locali, inizia a farsi sentire la tensione in vista dell‘esito degli stress test dei maggiori 19 istituti americani.

Sul fronte macro occhi puntati oggi sull‘indice Ifo tedesco, che darà un quadro del clima di fiducia nella maggiore economia europea, mentre dall‘altra sponda dell‘Atlantico arriveranno le trimestrali di Ford ( F.N MMM.N

Intorno alle 9,25 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,4% circa, mentre tra i singoli listini il Dax di Francoforte .GDAXI avanza dello 0,64%, il Cac 40 parigino .FCHI dello 0,8% e il Ftse 100 londinese .FTSE dello 0,82%.

I titoli in evidenza oggi:

* Continua la spinta di CREDIT SUISSE CSGN.VX, a +5% dopo i risultati di ieri nettamente superiori alle attese. Bene anche BARCLAYS ( BARC.L DBKGn.DE

* Il gruppo aerospaziale e tecnologico francese SAFRAN ( SAF.PA GE.N GE.N

* Il gruppo di energia nucleare controllato dallo stato francese AREVA CEPFi.PA sale dell‘1,7% su un aumento dell‘8,5% delle vendite nel primo trimestre a 3 miliardi di euro.