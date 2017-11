BORSE EUROPA - Indici positivi ma sotto max seduta, bene banche

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.142,45 +0,98 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 745,42 +0,68 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 131,43 +1,31 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 262,98 +0,38 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 145,84 +1,07 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 marzo (Reuters) - Le borse europee mostrano un solido trend al rialzo, anche se rallentano rispetto all‘avvio, per il quarto giorno consecutivo, traendo nuova benzina dal piano Usa di aquisto di asset tossici dalle banche, dettagliato ieri dall‘amministrazione Obama.

Gli acquisti si concentrano soprattutto sui titoli bancari, come Royal Bank of Scotland ( RBS.L BARC.L CRDI.MI

Intorno alle 10 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,84%, Londra .FTSE scivola in negativo e cede lo 0,16%, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI dello 0,80% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE BANK ( DBKGn.DE

* Rally di BARCLAYS ( BARC.L

* Tonica DAILY MAIL&GENERAL TRUST ( DMGOa.L

* Pesante a Francoforte LINDE ( LING.DE

* KONTRON KBCG.DE è tra i migliori nei tecnologici tedeschi dopo aver annunciato risultati 2008 in linea o leggermente migliori rispetto alle attese.

* Crolla del 44% circa a Londra DAWSON HOLDINGS DWN.L dopo aver comunicato che i maggiori clienti non rinnoveranno i contratti. Per la società media si tratta di una perdita annua di ricavi per 139 milioni di sterline.