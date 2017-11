RPT - BORSE EUROPA - Indici positivi grazie a speranze ripresa

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.768,38 +0,83 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 974,75 +0,82 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 230,62 +1,43 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 305,83 +0,92 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 176,66 +0,1 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 24 agosto (Reuters) - Le piazze europee scambiano in rialzo in mattinata, sulla scia dei listini europei e nei primi scambi toccano i massimi da 10 mesi grazie a un rinnovato ottimismo per la ripresa economica, per poi ripiegare leggermente.

“I mercati beneficiano dei pacchetti di stimolo messi in atto dai governi di tutto il mondo e sono fin troppo eccitati ... non sono sicuro che (questo trend) sia sostenibile in vista del fine settimana di bank holiday in Gran Bretagna”, commenta Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Managment, che rinnova l‘invito alla cautela.

Banche e titoli energetici sono i migliori del listino, grazie ai rialzi del greggio, che oggi scambia oltre i 74 dollari al barile, vicino al massimo da 10 mesi a 74,35 dollari toccato venerdì.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,82%. L‘inglese Ftse .FTSE sale dello 0,83%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,85% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,74%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche sono tra le migliori del listino .SX7P, con BARCLAYS ( BARC.L LLOY.L CAGR.PA

* Bene anche gli assicurativi, con PRUDENTIAL ( PRU.L AV.L OML.L

* Sugli scudi anche gli energetici .SXEP, aiutati dai rilazi del greggio, con BG BG.L, CAIRN ENERGY ( CNE.L RDSa.L TLW.L

* Aiutati dai forti rialzi delle materie prime, salgono i minerari .SXPP, migliori del listino. ANGLO AMERICAN ( AAL.L ANTO.L RIO.L

* In lieve rialzo anche il settore auto .SXAP, nonostante VOLKSWAGEN VOLK.DE ceda oltre il 2,8%. La casa automobilistica ha annunciato di aver stabilito un piccolo aumento salariale per gli operai dello stabilimento di Puebla in Messico, dove si produce il nuovo Maggiolino, per fermare uno scipero che durava da mercoledì scorso.

* BASF BASF.DE sale di oltre il 2% dopo che il Ceo Juergen Hambrecht ha dichiarato a un giornale tedesco che un‘Opa ostile è possibile dato l‘attuale prezzo del titolo, ma ha aggiunto che società ha pronti piani difensivi.