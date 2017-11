RPT-Borse europee viste in calo sulla scia di Wall Street

PARIGI, 24 settembre (Reuters) - Le borse europee stamattina sono viste aprire in calo, dopo due giorni consecutivi di rialzi, sulla scia di Wall Street che ieri ha terminato la seduta in flessione. Gli investitori sono diventati più cauti dopo le osservazioni della Fed sulle misure straoridinarie per ravvivare l‘economia.

La Fed ha migliorato il giudizio sull‘economia Usa e ha reiterato la promessa di mantenere molto bassi i tassi di interesse per un lungo periodo, ma ha detto che rallenterà l‘acquisto di debiti legati ai mutui anche se estenderà il programma fino a fine marzo.

I bookmakers finanziari prevedono che il FTSE londinese .FTSE apra in ribasso tra 20 e 28 punti, il DAX a Francoforte .GDAXI tra 15 e 27 punti e il CAC 40 parigino .FCHI in calo tra 19 e 26 punti.

Gli energetici risentiranno del calo del greggio, che calerà sulal scia dei ribassi della vigilia appesantito da scorte Usa molto elevate.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ieri ha concluso in progresso dello 0,17% a 1.006,09 punti.