BORSE EUROPA - Indici negativi con finanziari, pesa Wall Street

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.118,65 -1,92 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 750,68 -1,55 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 114,79 -3,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 252,88 -0,47 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 144,44 -1,11 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono pesanti, toccando il livello più basso degli ultimi sei anni e spazzando via quello che era rimasto di una traballante ripresa dai minimi del 21 novembre.

Gli investitori vendono a piene mani bancari e assicurativi sui timori di perdite più consistenti, mentre la notizia dagli Usa di utili General Electric ( GE.N

Intorno alle 16,10 l‘indice FTSEurofirst 300 arretra dell‘1,5%, dopo aver raggiunto livelli non più visti da aprile 2003 e viaggiando in territorio negativo per la dodicesima seduta nelle ultime 13.

Dopo un breve movimento rialzista nelle prime sessioni dell‘anno, il benchmark adesso cede circa il 10% nel 2009 dopo un meno 45% del 2008.

Tra i singoli listini l‘indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,8%, il tedesco Dax .GDAXI l‘1,6% e il francese CAC .FCHI l‘1,8%.

A livello settoriale negativi anche i petroliferi sulla scorta del ritracciamento delle quotazioni del greggio.

Tengono invece i farmaceutici dopo la notizia dagli Usa che Pfizer ( PFE.N

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto bancario BARCLAYS ( BARC.L

* Debole anche FORTIS FOR.BR FOR.AS che ha preannunciato forti perdite per il 2008.