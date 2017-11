BORSE EUROPA - Indici aprono in calo poi recuperano, giù banche

indici chiusura

DJ Stoxx tech .SX8P 166,36 +0,18 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Le borse europee come da attese hanno aperto in ribasso con i bancari, per poi recuperare terreno.

Listini frenati dalle perdite di Wall Street, dell‘Asia e dagli interrogativi sulla sostenibilità dell‘eventuale ripresa dell‘economia globale.

“Dopo il deciso rally degli ultimi tre mesi, che ha portato tutti i principali indici in netto rialzo, siamo ora nel mezzo di un ritracciamento tanto atteso”, commenta Close Brothers Seydler in una nota di ricerca.

Tra i bancari soffrono Bnp Paribas ( BNPP.PA BARC.L

Maggiore tenuta dei difensivi, come la utility E.On ( EONGn.DE AZN.L GSK.L

Intorno alle 10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,05% mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,33%, il Cac-40 FCHI perde lo 0,04% e il Dax .GDAXI guadagna lo 0,33%.

Tra i titoli in evidenza:

* A Londra NAGLO AMERICAN ( AAL.L

* THOMSON REUTERS TRIL.L balza di oltre il 5% dopo aver annunciato l‘intenzione di ritirare le proprie azioni dalla London Stock Exchange.

* Le previsioni sulle vendite spingono al rialzo le quotazioni a Parigi di SOITEC ( SOIT.PA