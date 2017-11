Borse europee, si attende incertezza in apertura

PARIGI, 23 luglio (Reuters) - Le attese sui mercati azionari europei vedono un‘apertura all‘insegna dell‘incertezza, dopo che ieri i listini europei hanno toccato un nuovo massimo dai primi di gennaio.

Per l‘Europa i bookmaker scommettono su un Ftse 100 .FTSE in rialzo tra 1 e 5 punti in avvio, un Dax .GDAXI tra invariato e in ribasso di 9 punti e un Cac-40 .FCHI tra in crescita tra 2 e 8 punti.

Sul listino tedesco pesano le incertezze su Porsche, il possibile downgrading di Allianz e i risultati al di sotto delle attese di Deutsche Post.

In Europa, l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso ieri con un rialzo dellO 0,21%, stabilendo il nuovo valore di chiusura più alto da gennaio.