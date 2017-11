Borse Europa attese negative scia Wall Street e Asia

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Le vendite dovrebbero prevalere sulle piazze europee, almeno nei primi scambi, sulla scia delle perdite a Wall Street e in Asia, con gli investitori che si interrogano sulla sostenibilità di una eventuale ripresa.

Gli spreadbetter a Londra si aspettano che il FTSE 100 britannico .FTSE apra in calo di 11-14 punti, il DAX .GDAXI tedesco tra 7-8 punti in ribasso e il CAC-40 .FCHI francese tra -11 e -30 punti.

Il FTSEurofirst 300 .FTEU ha chiuso ieri in calo del 2,83%. La borsa Usa ha archiviato la peggiore seduta in due mesi, mentre l‘Asia ha sofferto per il calo dei prezzi delle materie prime e le prese di beneficio.