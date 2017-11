BORSE EUROPA-Indici positivi con energy,tlc,timido rialzo banche

indici chiusura

alle 11,00 var% 2007 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.405,68 +0,33 4.399,72

FTSEurofirst300 .FTEU3 815,40 +0,69 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 144,66 +0,24 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 263,60 +0,72 442,02

DJ Stoxx tech .SX8P 150,81 -0,42 304,27 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Le borse europee interrompono la serie di quattro sedute di ribassi e rimbalzano stamani con gli acquisti che si dirigono verso petroliferi, telefonici e, più timidamente, bancari.

Proprio i bancari, insieme ai titoli dell‘industria estrattiva, sono stati i settori peggiori quest‘anno. Il DJ Stoxx europeo delle banche .SX7P e quello “basic resources” .SXPP hanno entrambi perso due terzi del proprio valore nel 2008.

Intorno alle 11 l‘indice pan-europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,46%. Il FTSE britannico .FTSE sale dello 0,8%, Parigi .FCHI dello 0,7% e a Francoforte il DAX .GDAXI guadagna lo 0,2%.

I titoli in evidenza oggi

* Le quotazioni del greggio si mantengono sotto i 40 dollari al barile ma i petroliferi avanzano di poco meno di un punto percentuale alla guida di titoli come BP (BP.L) e Total (TOTF.PA), segnalando un trend di parziale sganciamento degli energetici dai prezzi del petrolio.

* Fra i bancari HSBC (HSBA.L) vira in negativo mentre UBS UBSN.VX si mantiene in rialzo di tre abbondanti punti percnetuali, Deutsche Postbank DPBGn.DE balza dell‘8% e Royal Bank of Scotland (RBS.L) sale di circa il 3%.

* In evidenza i telefonici, visti come un settore difensivo in tempi di mercati difficili. Vodafone (VOD.L) guadagna l‘1,6% e Telefonica (TEF.MC) l‘1,3%.

Nel settore balza di oltre il 14% l‘operatore tedesco FREENET FNTG.DE all‘indomani delle dimissioni del numero uno, considerato dal mercato il maggiore ostacolo ad un‘offerta per il gruppo da parte di pretendenti come United Internet (UTDI.DE) e Drillish (DRIG.DE).

* In grande spolvero la compagnia aerea AUSTRIAN AIRLINES AUAV.VI dopo che LUFTHANSA (LHAG.DE) ha rivisto leggermente al rialzo a 4,49 euro per azione il prezzo della propria offerta.

* Sotto pressione fra i media PREMIERE PREGn.DE dopo che la pay-tv tedesca ha annunciato che punta a raccogliere 450 milioni di euro di mezzi freschi con due aumenti di capitale come parte degli sforzi diretti a ristrutturare il debito.

* Denaro su BAE SYSTEMS (BAES.L) dopo che Goldman Sachs ha confermato la raccomandazione “buy” sul titolo nel suo ultimo aggiornamento sul settore della difesa e aerospaziale europeo.