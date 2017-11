BORSE EUROPA - Indici mantengono rialzi, brillano bancari

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.889,28 +0,27 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.008,59 +0,42 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 237,99 +1,25 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 312,48 -0,1 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 196,81 +0,16 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano ancora in terreno positivo sostenute dai bancari, mentre Wall Street è poco mossa. Gli scambi sono però cauti in attesa di conoscere le conclusioni del meeting Fed.

Alle 16,00 il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,4% sopra i 1.000 punti. Sui singoli mercati: Ftse 100 .FTSE, Dax .GDAXI e Cac 40 .FCHI guadagnano tra lo 0,1 e lo 0,3%. Oltreoceano Nasdaq .IXIC e Dow Jones .DJI piatti.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche .SX7P sono tra le migliori performer. Tra queste UNICREDIT ( CRDI.MI SAN.MC

* Bene anche gli assicurativi .SXIP tra cui spicca il rialzo di FORTIS FOR.BR, +5% dopo le vendite di ieri.

* In luce ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, in un mercato che ben disposto verso i titoli ciclici. Nel caso particolare, spiega un trader, aiutano voci di stampa secondo cui la società potrebbe annunciare risultati migliori del previsto per il terzo trimestre.

* Fiacche le auto .SXAP; RENAULT ( RENA.PA

* Cede più dell‘1% FRANCE TELECOM FTE.PA, in controtrend rispetto allo Stoxx del settore tlc .SXKP. La società ha smentito voci di un interesse per la svedese TELIASONERA TLSN.ST.

* Calo del 9% per LIBERTY INTERNATIONAL LIL.L, dopo l‘annuncio di 56,1 milioni di nuove azioni sul mercato.