BORSE EUROPA - Positive ma sotto massimi, rimbalzano bancari

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.926,49 +0,84 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.019,75 +0,50 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 237,32 +0,71 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 320,60 +0,26 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 187,92 +1,64 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 23 ottobre (Reuters) - Le borse europee proseguono il rimbalzo nel primo pomeriggio e si apprestano a chiudere in positivo la terza settimana consecutiva.

Una nota di incertezza per i listini del vecchio continente è tuttavia arrivata in mattinata da dati che hanno mostrato un‘inattesa contrazione dell‘economia britannica nel terzo trimestre. Anche la cautela di Wall Street, con il Nasdaq unico indice in deciso rialzo nelle prime battute, contribuisce a tenere le piazze europee sotto i massimi intraday.

Intorno alle 15,40 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 avanza di un mezzo percentuale. A Londra il Ftse 100 .FTSE sale dell‘1,44%, a Francoforte il Dax .GDAXI guadagna lo 0,87% e a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,91%.

A livello settoriale i bancari rimbalzano dopo il calo dell‘1,9% accusato alla vigilia. Bene anche i minerari sulla scia di un aumento dei prezzi dei metalli, con il rame arrivato su un nuovo massimo annuale.

Tra i titoli in evidenza:

