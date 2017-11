RPT - Borse europee viste contrastate, attesa dettagli piano Usa

PARIGI, 23 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso contrastato con il mercato che attende dettagli sul piano di Washington per aiutare le istituzioni finanziarie a liberarsi degli asset problematici. Un funzionario dell‘amministrazione Usa ha infatti dichiarato che il governo metterà sul piatto tra 75 e 100 miliardi di dollari del proprio fondo di salvataggio per raccogliere investitori privati che comprino gli asset tossici delle banche.

Gli spread better londinesi vedono per l‘avvio della Borsa di Londra un range tra un ribasso di 4 punti e un rialzo di 13. Per Parigi la scommessa è su un‘apertura in calo tra 8 e 11 punti, per Francoforte si vede un rialzo tra 1 e 7 punti.

Venerdì l‘indice paneruopeo Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,38% e nel 2009 è ancora in calo del 14% pur avendo recuperato 11 punti percentuali dai minimi del 9 marzo scorso.