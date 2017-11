BORSE EUROPA - Indici brillano su banche e calo prezzo greggio

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.301,97 +1,63 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.171,85 +1,48 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 285,59 +2,85 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 373,17 -0,20 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 240,67 +1,91 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Le piazze europee tornano a respirare, trascinate dai titoli finanziari, i più penalizzati nei giorni scorsi, e dal ribasso dei prezzi del petrolio.

A risollevare la fiducia degli investitori è l‘indiscrezione stampa secondo cui la banca di investimento americana Lehman Brothers LEH.N potrebbe vendere il 50% delle proprie azioni all‘istituto pubblico coreano Korea Development Bank oppure alla cinese Citic Securities, mettendo fine alle preoccupazioni sullo stato del credito che l‘avevano vista protagonista negli ultimi giorni. Ma le due banche si sarebbero defilate a causa di un prezzo richiesto eccessivo.

Gli unici settori che procedono in territorio negativo sono quello degli energetici .SXEP e dei minerari .SXPP, a causa del calo del prezzo delle materie prime.

Dopo un balzo di oltre 5 dollari nella giornata di ieri sui timori per il conflitto in Georgia, l‘oro nero ritraccia. Intorno alle 16,15 il contratto a ottobre sul Nymez CLc1 perde oltre due dollari a 119,05 dollari al barile.

Alla stessa ora il settore dei minerari perde lo 0,79% con l‘oro XAU= in perdita di quasi dieci dollari rispetto all‘apertura di stamane a 824,70 dollari all‘oncia.

Alle 16,15 le principali piazze europee vedono l‘indice inglese FTSE 100 .FTSE in rialzo dello 2,04%, il tedesco Dax .GDAXI dello 1,58% e il francese Cac 40 .FCHI dello 1,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* BENFIELD BFD.L schizza di oltre il 27% dopo che uno dei più grandi broker assicurativi del mondo, Aon Corp AOC.N, ha fatto un‘offerta in contanti per il gruppo assicurativo inglese, attribuendogli un valore di 844 milioni di sterline, 350 pence per azione. Si tratterebbe di un premio del 29,2% sul prezzo di chiusura delle azioni di ieri.

* AIR FRANCE - KLM ( AIRF.PA

* TNT TNT.AS, le poste olandesi, confermano il buon andamento della mattinata, continuando a essere scambiate con un rialzo del 7%, sulla scia di indiscrezioni stampa. Il Times londinese ha infatti riferito che la sua rivale statunitense United Parcel Service ( UPS.N

* LIBERTY INTERNATIONAL LII.L, società di retail inglese, sale dell‘8,5% dopo che Simon Property Group ha aumentato la propria quota nel gruppo al 3,45%.

* EURASIAN ENRC.L cala di quasi il 3% dopo i guadagni dei giorni scorsi, risentendo del ribasso generale del prezzo delle materie prime.