BORSE EUROPA - Indici giù con bancari, male Ericsson dopo conti

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.887,88 -1,67 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.010,16 -1,53 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 234,34 -2,39 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 318,23 -1,73 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 184,02 -2,49 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 22 ottobre (Reuters) - I risultati deludenti di Ericsson ( ERICb.ST

A dettare il tono nel primo pomeriggio sono anche le notizie provenienti dagli Usa, dove le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono salite più del previsto contribuendo all‘avvio stentato di Wall Street. Intorno alle 16,00 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,5%. A Londra il Ftse 100 .FTSE perde l‘1,3%, a Francoforte il Dax .GDAXI è in calo dell‘1,8% e il Cac 40 parigino lascia sul campo l‘1,9%.

A livello settoriale pesanti i bancari, penalizzati anche dai cali accusati ieri da alcune rivali Usa. Scivolano i petroliferi sulla scia del ritracciamento del greggio e i minerari per la flessione delle quotazioni dei metalli.

I titoli in evidenza:

* ERICSSON lascia sul campo il 7% dopo che il gruppo ha annunciato utili operativi più deboli del previsto e una flessione delle vendite, colpite dalla crisi economica globale. La rival ALCATEL-LUCENT ALUA.PA cede il 2,6%.

* Tra i bancari spicca il calo di oltre il 4% di CREDIT SUISSE CSGN.VX. La banca svizzera, che ha annunciato risultati sopra le aspettative, è tuttavia colpita dai timori sulla sua capacità di mantenere la forte performance.

* In controtendenza, balza del 2% il gruppo di beverage PERNOD RICARD ( PERP.PA

* Sempre nel comparto food and beverage NESTLE’ NESN.VX mette a segno un progresos superiore al 2% dopo l‘annuncio che il gruppo sta accelerando il programma di buyback. La società ha anche comunicato vendite dei nove mesi in linea con le attese e ha mantenuto invariato l‘outlook 2009.

* A picco del 6,5% il gruppo di tecnologie per media THOMSON TMS.PA che ha annunciato vendite in calo del 20% nel terzo trimestre, confermando che proseguono le trattative per la cessione di Grass Valley.

* SWATCH UHR.VX e il gruppo del lusso RICHEMONT CFR.VX flettono dopo che la domanda per gli orologi svizzeri a settembre è diminuita del 26%. La contrazione è tornata ad aumentare dopo l‘attenuazione registrata nei due trimestri precedenti.