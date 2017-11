BORSE EUROPA-Indici incerti,conti guidano titoli,salgono banche

indici chiusura

alle 11,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.247,00 +0,15 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 786,39 -0,14 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 154,04 +1,84 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 256,84 +0,03 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 171,79 +0,19 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 aprile (Reuters) - I listini europei tentennano in avvio, incerti sulla direzione da prendere. A un paio d‘ore dalla partenza oscillano intorno alla parità con le trimestrali a imprimere i principali movimenti e le banche che rialzano la testa dopo le rassicurazioni del segretario al Tesoro americano sulla solidità degli istituti Usa.

Intorno alle 11 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,2. Guardando ai singoli mercati, il Dax di Francoforte .GDAXI perde lo 0,12%, il Cac 40 parigino .FCHI è piatto e il Ftse 100 londinese cede lo 0,2%.

I titoli in evidenza oggi: * Il comparto farmaceutico è tra i settori che accusano le perdite più significative con ROCHE ROG.VX in ribasso del 10% dopo che l‘antitumorale Avastin non ha centrato il primo obiettivo di una sperimentazione clinica di fase III per la cura del cancro al colon.

* Debole anche il settore “food and beverage” con NESTLE NESN.VX leggemente positiva in controtendenza dopo aver dato i risultati confermando le stime di crescita del fatturato per il 2009; viceversa HEINEKEN ( HEIN.AS

* Tecnologici in leggero rialzo con in evidenza INFINEON ( IFXGn.DE

* Venduti i telefonici, dove DEUTSCHE TELEKOM ( DTEGn.DE

* Il colosso del lusso francese PPR ( PRTP.PA

* La leader e concorrente LVMH ( LVMH.PA