CORRETTO - Borse europee attese in crescita

Corregge giorno riunione Fed

PARIGI, 22 settembre (Reuters) - Le borse europee stamattina sono viste in progresso, dopo due sedute consecutive con il segno meno, con gli energetici a guidare i rialzi grazie al rimbalzo del greggio.

Gli investitori però si manterranno cauti in vista della riunione di politica monetaria della Fed che avrà inizio oggi.

I bookmakers finanziari prevedono che il FTSE londinese .FTSE apra in progresso tra 8 e 11 punti, il DAX a Francoforte .GDAXI in rialzo tra 16 e 22 punti e il CAC 40 parigino .FCHI in progresso tra 14 e 18 punti.

La Fed, secondo gli analisti, manterrà invariati i tassi di interesse overnight in un range tra 0 e 0,25%. Le decisioni del Federal Open Market Committee sono attese alle ore 20,15 italiane di mercoledì.

I mercati guarderanno con attenzione alle decisioni della Fed sulla sospensione delle misure straordinarie di sostegno all‘economia, visto il miglioramento dei dati macro.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3, per al seconda seduta consecutiva, ieri ha concluso in calo dello 0,74% a 999,06 punti, appesantito soprattutto dal settore bancario.

La borsa di Tokyo rimarrà chiusa anche oggi per vacanza.