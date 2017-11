BORSE EUROPA - Flettono con bancari, tecnologici dopo Ericsson

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.891,93 -1,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,73 -1,38 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 234,99 -2,11 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 318,67 -1,59 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 184,09 -2,45 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 22 ottobre (Reuters) - Vendite pronunciate stamani sulle piazza del Vecchio Continente zavorrate dai tecnologici dopo i risultati deludenti di ERICSSON ( ERICb.ST

I titoli in evidenza:

* In controtendenza, balza del 2,5% il gruppo di beverage PERNOD RICARD ( PERP.PA

* Colpo di reni, dopo le prime battute in territorio negativo, anche per la farmaceutica NOVARTIS NOVN.VX che ha annunciato i conti dei primi tre trimestri.

* Nel mirino della lettera l‘industria estrattiva: in controtendenza STORA ENSO ( STERV.HE AAL.L

* A picco il gruppo di tecnologie per media THOMSON TMS.PA che ha annunciato vendite in calo del 20% nel terzo trimestre, confermando che proseguono le trattative per la cessione di Grass Valley.

* SWATCH UHR.VX e il gruppo del lusso RICHEMONT CFR.VX flettono dopo che la domanda per gli orologi svizzeri a settembre è diminuita del 26%. La contrazione è tornata ad aumentare dopo l‘attenuazione registrata nei due trimestri precedenti.