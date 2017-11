BORSE EUROPA - Indici negativi ma sopra minimi, bene banche

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.915,03 -0,95 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 782,24 -0,67 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 151,89 +0,42 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 255,78 -0,46 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 170,39 -0,63 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 aprile (Reuters) - Le borse europee consolidano il ribasso dopo l‘avvio negativo di Wall Street, sebbene recuperino dai minimi di giornata.

I mercati azionari europei, positivi in mattinata, avevano cambiato direzione dopo la diffusione della trimestrale di Morgan Stanley ( MS.N

Attorno alle 15,40 italiane, l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,6% circa. Guardando ai singoli mercati, il Dax di Francoforte .GDAXI è attorno alla parità, il Cac 40 parigino .FCHI perde lo 0,4% circa e il Ftse 100 londinese si muove attorno alla parità.

I titoli in evidenza oggi: * Il comparto farmaceutico .SXDP è tra i settori che accusano le perdite più significative, con ROCHE ROG.VX in deciso ribasso (quasi -10%) dopo che l‘antitumorale Avastin non ha centrato il primo obiettivo di una sperimentazione clinica di fase III per la cura del cancro al colon. Negativa GLAXOSMITHKLINE ( GSK.L

* Nonostante Morgan Stanley, le banche .SX7P sono in rialzo, con COMMERZBANK ( CBKG.DE

* Debole il settore food and beverage .SX3P, con HEINEKEN ( HEIN.AS

* Tecnologici .SX8P negativi, ma INFINEON ( IFXGn.DE

* In rosso i telefonici .SXKP, che vedono DEUTSCHE TELEKOM ( DTEGn.DE

* Ha virato in negativo il comparto dell‘automotive .SXAP, con DAIMLER ( DAIGn.DE VOWG.DE

* Tengono i settori ciclici legati alle materie prime .SXPP e alle costruzioni .SXOP, sostenuti dalle attese di ripresa dell‘economia cinese. Il comparto delle costruzioni, in particolare, vede HOLCIM HOLN.VX balzare del 7% dopo che JP Morgan ne ha incrementato il rating a “overweight” da “neutral”.

* Il colosso del lusso francese PPR ( PRTP.PA