BORSE EUROPA - Avvio in calo, pesanti finaziari e materie prime

indici chiusura

alle 09,30 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.526,24 -2,80 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 899,52 -2,64 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 210,81 -2,19 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 276,35 -3,75 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 168,64 -2,95 304,27 --------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 22 ottobre (Reuters) - Le borse europee partono in negativo e ampliano rapidamente la flessione fino a poco meno del 3% sull‘onda del calo dei titoli bancari e assicurativi, dopo le perdite dei listini asiatici nella notte.

Il settore bancario europeo .SX7P cede l‘1,7% e quello assicurativo .SXIP il 2,8%. Pesante anche lo Stoxx energetico .SXEP che segna -3,7% sullo sfondo di quotazioni del greggio inferiori ai 70 dollari al barile, in calo di circa 3 dollari. Ancora più decisa la correzione dei minerari .SXPP (-5,8%) sulla debolezza delle materie prime.

Attorno alle 9,20 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende del 2,5% circa. Londra .FTSE arretra del 2%, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI del 2,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le perdite dei titoli bancari vedono in testa l‘olandese Ing ING.AS, in calo del 6%, e gli istituti britannici. Royal Bank of Scotland ( RBS.L BARC.L BNPP.PA DBKGn.DE

La banca svedese Handelsbanken ( SHBa.ST

* Tra le assicurazioni Allianz ( ALVG.DE AXAF.PA

* Tra le società dell‘energia, Royal Dutch Shell ( RDSa.AS BP.L

* Tra le società legate alle materie prime Vedanta Resources ( VED.L BLT.L RIO.L

* In controtendenza il gruppo di telecomunicazioni olandese KPN ( KPN.AS