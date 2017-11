BORSE EUROPA - Indici in rialzo grazie a ribalzo delle banche

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.235,20 +2,14 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 783,13 +1,81 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 123,85 +4,97 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 262,30 +2,86 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 153,32 +1,51 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Le borse europee partono in buon rialzo grazie al ritorno degli acquisti sui bancari, come Ubs UBSN.VX, mentre gli investitori sono in attesa dei risultati di Nokia NOK1V.HE.

Intorno alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 sale dell‘1,81% a 783,13 punti. L‘indice è ancora in calo del 6,1% nel 2009, penalizzato dai timori sull‘impatto della crisi del credito sui bilanci delle banche. A Londra l‘indice Ftse-100 guadagna l‘1,76% e il dax l‘1,77%.

Gli investitori non sembrano toccati dalle indicazioni di una rapido deterioramento dell‘economia globale. I dati mostrano che la crescita economica cinese - il principale motore della crescita mondiale negli ultimi anni - è scesa rapidamente, con un -6,8% nel quarto trimestre 2008 a fronte del +9% nel terzo, mentre in Giappone le esportazioni hanno raggiunto un ribasso record a dicembre.

“La buona notizia è che il mercato non ha toccato nuovi minimi e tutte le cattive notizie sono già nei prezzi”, osserva un broker.

Ieri a Wall Street indici in forte recupero grazie ai risultati sorprendenti di Ibm. Anche Apple ha annunciato profitti trimestrali migliori delle attese.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS sale del 7,6%, SOCIETE GENERALE <SOGN.PA del 7,5% e RBS ( RBS.L