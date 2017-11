BORSE EUROPA-Indici in calo, continua discesa finanziari, su oil

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.258,75 -1,11 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.157,51 -0,67 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 279,03 -1,64 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 373,32 +1,37 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 236,95 +0,11 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 agosto (Reuters) - Le piazze europee si muovono in territorio prevalentemente negativo, per i rinnovati timori sulla salute del settore bancario.

Neanche i titoli dei minerari, in ripida salita, riescono a compensare le perdite dei finanziari. L‘indice .SXPP sale di oltre il 2,6% mentre l‘oro XAU= ha un rialzo di oltre 16 dollari, a 832,10 dollari all‘oncia rispetto all‘apertura di stamane.

Respirano gli energetici, forti dei prezzi del petrolio in rialzo nel pomeriggio di oltre quattro dollari, a causa delle tensioni geopolitiche mondiali che vedono Russia e Usa contrapposte sulla creazione dello scudo missilistico in Polonia. La reazione del Cremlino, secondo produttore mondiale di petrolio, potrebbe mettere a rischio il rifornimento delle scorte energetiche in Occidente. L‘indice degli energetici .SXEP beneficia dell‘aumento di valore del greggio, guadagnando oltre l‘1,4%. Alle 16,15 il futures sul Nymex sale del 4,25% a 119,74 dollari al barile.

Continua ad andare male, invece il settore finanziario .SX7P, in calo di quasi il 2%. Pesano i timori delle piazze americane sullo stato delle agenzie parastatali Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, mentre alcuni economisti profilano all‘orizzonte il fallimento di una grande banca americana e la banca d‘investimento Lehman Brother è in difficoltà.

Alle 16,15 circa le principali piazze europee vedono l‘indice inlgese FTSE 100 .FTSE in rialzo dello 0,19%, in controtendenza rispetto al tedesco Dax .GDAXI e al francese Cac 40 .FCHI, rispettivamente in perdita dello 0,97% e di 1,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* In uno scenario particolarmente negativo si muovono le banche: HSBC ( HSBA.L RBS.L BNPP.PA BBVA.MC

In controtendenza la tedesca IKB IKBG.DE, che, dopo essere stata colpita duramente nello scorso anno dalla crisi dei subprime, vola di oltre 8% per la scelta, da parte della banca pubblica tedesca Kfw, del fondo americano Lone Star come acquirente del 90,8% del capitale sociale della banca.

* EURASIAN NATURAL RESSOURCES ENRC.L guadagna oltre il 5% grazie a risultati semestrali più che raddoppiati e previsioni ottimiste sul secondo semestre dell‘anno. Il gruppo minerario kazako quotato a Londra ha, inoltre, affermato di essere disposto a valutare eventuali opportunità di acquisizioni.

* La compagnia aerea scandinava SAS ( SAS.ST

* Brillano alla guida delle classifiche sulle migliori performance di oggi i titoli energetici: DRAGON OIL DGO.I sale di oltre l‘8%, TULLOW OIL ( TLW.L WG.L PRSO.OL

* La produttrice di cemento danese FLSMIDTH ( FLS.CO

* GEMALTO GTO.PA, specializzata nella produzione di smart card, continua a migliorare, guadagnando quasi il 12%.

La società francese ha annunciato in mattinata un utile operativo superiore alle attese e ha alzato le previsioni per i ricavi per l‘intero anno. La società prevede inoltre di fare acquisizioni in America, Asia e Africa.