BORSE EUROPA - Indici in forte crescita per Pmi e ottimismo Fed

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.741,83 +2,93 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 966,34 +2,31 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 226,38 +2,5 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 303,41 +2,34 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 176,56 +1,31 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 21 agosto (Reuters) - Le piazze europee salgono in modo sostenuto sulla scia dei dati Pmi di Francia, Germania e zona euro che ha generato ottimismo sulla ripresa europea. Un forte accellerazione è arrivata dai dati Usa e dal discorso di Ben Bernanke che hanno spinto la borsa americana.

Wall Street ha aperto in rialzo ma meno mossa delle piazza europee per poi accelerare in modo deciso dopo il discorso ottimista verso la ripresa del presidente della Fed e i dati delle vendite delle case esistenti Usa che ha raggiunto, il massimo rialzo percentuale da dieci anni.

I mercati, che avevano aperto poco mossi per i segnali contradditori arrivati dalle piazze asiatiche, hanno subito reagito bene ai dati Pmi, spinti anche da un rialzo notevole del prezzo del greggio che ha superato i 74 dollari al barile, ai livelli più alti di quest‘anno.

Sfiora un incremento del 3,5% il settore delle utilities mentre viaggiano oltre il 2,5% la assicurazioni e le auto.

In fondo alla classifica dei rialzi, ma comunque sopra l‘1%, il settore del real estate.

Alle 16,10 l‘indice europeo FTSEurofirst guadagna il 2,31%. L‘inglese Ftse .FTSE sale dell‘1,96%, il tedesco Dax .GDAXI del 2,66% e il francese Cac 40 .FCHI del 3,04%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX vola oltre il +5%, dopo che ieri ha visto la fuoriuscita dello Stato svizzero dal capitale. Il titolo beneficia poi dell‘onda lunga della chiusura del contenzioso con il fisco Usa che aveva tenuto in apprensione gli investitori per lungo tempo.

* Continua la crescita dei listini immobiliari. Oggi guida i rialzi l‘irlandese MCINERNEY HOLDINGS MCI.I a +7%, mentre la svizzera HOLCIM HOLN.VX, ieri protagonista grazie alla buona trimestrale, prosegue la corsa oggi a +5%.

* Sale del 3,9%% VOLKSWAGEN ( VOWG.DE

* Torna in positivo anche RENAULT ( RENA.PA 7201.T