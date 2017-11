Borse Europa attese negative in scia Wall Street, occhi a Pmi

FRANCOFORTE, 21 novembre (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio in calo sulla scia del tonfo accusato ieri sera da Wall Street.

L‘attenzione sarà focalizzata sui dati macroeconomici, in particolare il Pmi della zona euro, per indicazioni sull‘estensione della recessione.

Ieri la borsa Usa è scesa al livello più basso in oltre un decennio e le quotazioni del petrolio hanno toccato un minimo di 3 anni e mezzo sotto i 50 dollari a barile.

Gli spreadbetter si aspettano per il FTSE londinese .FTSE un‘apertura in calo tra 57 e 85 punti (-2,2%), per il DAX tedesco .GDAXI tra 58 e 88 punti (-2,1%) e per il CAC 40 francese .FCHI tra 38 e 75 punti (-2,5%).