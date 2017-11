Borse europee attese in rialzo per il sesto giorno consecutivo

FRANCOFORTE, 20 luglio (Reuters) - Per le borse europee ci si aspetta un‘apertura in rialzo e una nuova chiusura in positivo, sulla scorta dei guadagni asiatici dopo che il salvataggio da 3 miliardi di dollari dell‘americana CIT Group (CIT.N) all‘ultimo minuto ha portato a un miglioramento delle aspettative.

Per l‘Europa i bookmaker scommettono su un Ftse 100 .FTSE a +23/32 punti in avvio, un Dax .GDAXI a +32/44 e un Cac-40 .FCHI a +30/38.

Ieri sera il board di CIT Group ha firmato un accordo per ricevere un finanziamento di emergenza da 3 miliardi di dollari da un gruppo di detentori di obbligazioni, una mossa che i prestatori sperano permetta al gruppo di evitare il fallimento, dice una fonte vicina all‘affare. La società salvata finanzia circa un milione di piccole e medie imprese negli Stati Uniti.

In Europa, l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso con un rialzo dello 0,22%.