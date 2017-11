BORSE EUROPA - Indici in caduta, pesano Anglo American e Ubs

indici chiusura

FRANCOFORTE, 20 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono in netto calo nel primo pomeriggio, ai minimi da sei anni, sui timori di altri aumenti di capitale e ulteriori affanni nel settore industriale a causa della crisi economica.

“L‘attuale flusso di cattive notizie ha aumentato l‘avversione al rischio degli investitori”, sintetizza un broker. “La chiave per un rapido cambio del clima non è in vista”, aggiunge.

Intorno alle 15,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 3,34%, dopo avere toccato i mimini da marzo 2003.

A pesare sono ancora una volta i finanziari, al centro loro malgrado dell‘attenzione degli investitori per la fragilità che avvolge da tempo il comparto.

Tra i singoli listini l‘inglese Ftse 100 .FTSE scende del 2,9% il tedesco Dax .GDAXI del 4% e il francese Cac 40 .FCHI del 3,55.

Tra i titoli in evidenza: * Resta nel mirino degli investitori UBS UBSN.VX dopo essere stata costretta a rompere uno dei capisaldi del sistema bancario svizzero, vale a dire la riservatezza sugli intestatari dei conti. Il titolo scende del 13% dopo la richiesta del fisco americano di conoscere l‘identità di 52.000 clienti sospettati di evasione fiscale, evidenziando come i problemi per la banca svizzera non si siano conclusi con l‘accordo di mercoledì.

* La rivale CREDIT SUISSE CSGN.VX perde il 9%

* Il mercato premia l‘assicuratore SWISS LIFE SLHN.VX con un rialzo di oltre il 10%, per l‘annuncio di una base solida di capitale alla fine del 2008 e utili netti per 340 milioni di franchi svizzeri.

* La crisi non aiuta gli operatori del settore turistico, con CLUB MED CMIP.PA che cede il 3,2% dopo aver rivelato un calo del 4% delle prenotazioni nella stagione invernale e ricavi in rialzo soltanto dell‘1,9% nel primo trimestre dell‘anno.

* Giornata nera per CATTLES CTT.L in calo di oltre il 51% dopo il lancio di un profit warning e la decisione di ritardare la pubblicazione dei risultati.

