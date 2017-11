BORSE EUROPA - Indici zavorrati da commodities, finanziari

indici chiusura

alle 11,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.302,78 -1,64 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 803,62 -1,36 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 159,91 -1,62 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 260,38 -0,97 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 172,02 -0,87 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Partenza fiacca sulle piazze del Vecchio Continente, che ampliano le perdite delle prime battute zavorrate dal comparto legato alle commodities per effetto della flessione di greggio e metalli.

Dopo i guadagni iniziali virano in negativo anche i bancari; ma ALLIED IRISH BANK ( ALBK.I

Intorno alle 11 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,35% a 803,69 punti dopo essere salito venerdì ai massimi di oltre due mesi. Guardando ai singoli mercati, il Dax di Francoforte .GDAXI cala di quasi il 2%, il Cac 40 parigino .FCHI dell‘1,7% e il Ftse 100 londinese dello 0,6% circa. La borsa di Parigi, come gli altri listini europei del gruppo Nyse Euronext, ha avviato le contrattazioni in ritardo di oltre tre quarti d‘ora per problemi tecnici.

Tra i titoli in evidenza:

* Petroliferi sotto pressione, con BG Group BG.L che perde il 3% complice la correzione del petrolio sotto 50 dollari.

* Deboli anche gli assicurativi: le vendite che prendono di mira l‘olandese AEGON ( AEGN.AS SCOR.PA

* Con un rialzo di un punto percentuale, NOKIA NOK1V.HE offre sostegno ai tecnologici, fra i settori che contengono le perdite nel giorno in cui Goldman Sachs oggi ha promosso il settore a “overweight” da “neutral”.

* Segnali di tenuta ancora più forti arrivano dai farmaceutici, settore tradizionalmente considerato difensivo e oggi sotto i riflettori dopo l‘offerta della numero due mondiale GlaxoSmithKline Plc ( GSK.L

* Limitano il ribasso anche i telefonici, con BT Group che arriva a guadagnare quasi il 4%.