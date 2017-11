BORSE EUROPA - Indici positivi, deboli banche e petroliferi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.263,73 +0,5 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 789,71 -0,19 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 122,70 -1,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 261,05 -1,18 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 152,33 -0,01 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Le borse europee si muovono tutto sommato positivamente, nonostante un po’ di indecisione dalle banche e una debolezza marcata dei petroliferi.

Sui titoli legati alle materie prime pesano i ribassi di greggio e prezzo dei metalli.

Intorno alle 10 l‘indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,2%. Tra i singoli listini, il britannico Ftse .FTSE viaggia in rialzo dello 0,59%, il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,47% e il Dax tedesco .GDAXI segna un progresso dello 0,45%. Ieri borse in deciso calo, con l‘indice FTSEurofirst 300 in rosso dell‘1,6%, trascinate da Royal Bank of Scotland ( RBS.L

Tra i titoli in evidenza:

* RBS oggi rimbalza del 23% circa dopo il crollo della vigilia, provocato dall‘annuncio di una perdita record nel 2008 nella storia della Gran Bretagna.

* Progresso vicino al 7% per CONTINENTAL ( CONG.DE

* Forte METRO MEOG.DE alle prese con un programma di ristrutturazione che secondo il broker Lang&Scwarz prevede disinvestimenti nelle divisioni non redditizie e riduzioni di personale.