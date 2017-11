BORSE EUROPA - Indici positivi nei primi scambi

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.497,40 +1,14 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 879,56 +1,03 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 191,46 +1,35 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 289,22 +1,15 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 171,36 +1,24 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 20 luglio (Reuters) - Le borse europee confermano le attese di andamento positivo nei primi scambi della mattina, consolidando il trend al rialzo delle ultime sedute.

La buona apertura europea risponde alla chiusura in netto rialzo dei mercati dell‘area Asia-Pacifico.

Gli investitori aspettano la trimestrale di Texas Instruments TXN.N per capire se i buoni risultati societari in arrivo dagli Stati Uniti sono indicazione di una tendenza generalizzata.

Intorno alle 9,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell‘1,1% circa, mentre sui singoli listini l‘inglese Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,8%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,3% e il francese Cac-40 .FCHI dell‘1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Deutsche Post ( DPWGn.DE

* IRISH LIFE & PERMANENT IPM.I, gruppo assicurativo irlandese, guadagna il 5,6% mentre prende consistenza il piano per una fusione all‘interno di un super-gruppo nazionale insieme a EBS Building Society e Irish Nationwide Building Society, secondo quanto dice il governatore della banca centrale di Dublino John Hurley.

* In decisa controtendenza gli automobilistici tedeschi di PORSCHE ( PSHG_p.DE VOWG.DE

* UBS UBSN.VX perde lo 0,6%. Il ministro degli esteri Micheline Calmey-Rey ha fatto sapere al giornale NZZ am Sonntag che ha in programma un incontro con il Segretario di Stato americano Hillary Clinton il 31 luglio, tre giorni prima della scadenza per un possibile accordo nella contesa fra il governo Usa e la banca svizzera in merito ai conti dei cittadini americani.