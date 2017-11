BORSE EUROPA - Indici contrastati, su minerari e oil, giù banche

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.276,70 -0,09 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.158,71 -0,06 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 280,43 -1,39 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 368,69 +2,11 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 235,45 +0,04 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 agosto (Reuters) - E’ un pomeriggio contrastato per le piazze europee, in cui i titoli minerari ed energetici in netto rialzo non riescono a bilanciare la spinta negativa delle banche e dei settori trasporti SXTP e retail SXRP.

L‘indice che raggruppa le società legate alle materie prime .SXPP vola di quasi il 4%, mettendo nell‘ombra i risultati deludenti delle scorse settimane. Salgono l‘oro XAU=, ai massimi di una settimana a quota 813,10/4,10 dollari l‘oncia, recuperano altre materie prime, alluminio e cuoio in testa, mentre l‘oro nero segna un rialzo di quasi due dollari.

Alle 16,15 il contratto a settembre sul Nymex CLc1 sale di 1,94 dollari a 116,46 dollari al barile, spingendo al rialzo anche i titoli energetici .SXEP. L‘indice che li raggruppa sale di oltre il 2%, in attesa dei dati sulle scorte settimanali negli Usa, previsti nel pomeriggio.

Le banche invece non accennano a riprendersi dopo i recenti giorni bui per i timori sull‘assetto finanziario globale e sulle difficoltà dei colossi dei mutui Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N. Dall‘inizio dell‘anno l‘indice di settore .SX7P ha perso oltre il 30%. Secondo lo strategist di Commerzbank Markus Wallner, tuttavia, non è ancora possibile neanche intravedere la fine del tunnel della crisi del credito che ha colpito i mercati.

Alle 16,20 circa le principali piazze europee sono prevalentemente piatte: l‘indice inglese FTSE 100 .FTSE in rialzo dello 0,42%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,01% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* BT GROUP ( BT.L

* TULLOW OIL ( TLW.L

* ARCELORMITTAL ISPA.AS aumenta il rialzo, salendo di quasi il 4%. La più grande produttrice di acciaio al mondo, ha offerto 810 milioni di dollari per l‘acquisto di London Mining Brasil, specializzata nell‘estrazione del ferro, per migliorare la propria autosufficienza per le materie grezze.

* In salita oggi le società del settore minerario, che risentono dell‘aumento del prezzo delle materie prime. XSTRATA XTA.L sale di oltre il 5%, KAZAKHMYS ( KAZ.L ANTO.L

* Continua il declino delle banche: BARCLAYS ( BARC.L RBS.L