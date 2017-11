BORSE EUROPA -Indici pesanti scia Wall St, giù banche e minerari

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.941,32 -2,74 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 789,75 -3,06 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 154,17 -5,16 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 257,14 -2,21 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 169,63 -2,25 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Le borse europee estendono i ribassi nel pomeriggio sulla scia della pesantezza di Wall Street, con gli investitori preoccupati dello stato di salute del settore finanziario dopo i risultati di Bank of America ( BAC.N

A zavorrare i listini contribuiscono anche i minerari, penalizzati dalla flessione dei prezzi dei metalli.

L‘indice dei bancari cede oltre il 5%, con BNP Paribas ( BNPP.PA DBKGn.DE HSBA.L STAN.L

Deboli anche gli assicurativi, -5,5%, mentre i minerari lasciano sul terreno il 6,5%.

Intorno alle 15,45 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede il 3% circa. Guardando ai singoli mercati, il Dax di Francoforte .GDAXI cala di 3,8%, il Cac 40 parigino .FCHI di 3,5% e il Ftse 100 londinese di 2,5%. La borsa di Parigi, come gli altri listini europei del gruppo Nyse Euronext, ha avviato le contrattazioni in ritardo di oltre tre quarti d‘ora per problemi tecnici.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i minerari spicca il -3% di RIO TINTO ( RIO.L

* Sotto pressione anche i petroliferi, con BG GROUP BG.L che perde il 3% circa complice la correzione del petrolio.

* Segnali di tenuta arrivano dai farmaceutici, settore tradizionalmente considerato difensivo e oggi sotto i riflettori dopo l‘offerta della numero due mondiale GLAXOSMITHKLINE ( GSK.L

* Bene anche la catena di supermercati britannici TESCO ( TSCO.L