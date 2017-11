Borse Europa viste ancora deboli, occhi su risultati società

FRANCOFORTE, 19 febbraio (Reuters) - Si profila un avvio nuovamente debole per le borse europee con un‘attenzione particolare rivolta ai risultati societari.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘indice britannico FTSE 100 .FTSE un‘apertura in ribasso tra i 4 e gli 11 punti, per il tedesco DAX .GDAXI tra 15 e 31 punti e per il francese CAC 40 .FCHI tra 14 e 23 punti.

L‘agenda dei risultati propone oggi gli assicurativi AXA (AXAF.PA) e Swiss Re RUKN.NX, il bancario Bnp Paribas (BNPP.PA) e il gruppo alimentare Nestle NESN.VX.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 delle blue chip europee ha ceduto lo 0,3% a 763,36 punti.